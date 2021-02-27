وفاة زوجة رئيس مصري سابق

توفيت اليوم السبت وفية أحمد العطيفي، زوجة رئيس مصر الأسبق المؤقت صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق أيضا عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وكان صوفي أبو طالب قد تولى رئاسة مصر لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات ليصبح رابع رئيس بعد محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الشعب، ووفقا لدستور 71 كان اختيار رئيس الجمهورية، يتم عبر اختيار مجلس الشعب اسما أو مرشحا للرئاسة، ويطرحه للشعب للاستفتاء عليه.

وكان ينص أيضا على أن يتولى رئيس مجلس الشعب، المنصب الرئاسي للجمهورية، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

وتوفي صوفي أبوطالب فجر يوم 21 فبراير 2008 في ماليزيا، عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.

المصدر: صدى البلد