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العراق.. 8 جرحى بصفوف قوى الأمن والمتظاهرين في مواجهات ذي قار

أخبار العالم العربي

العراق.. 8 جرحى بصفوف قوى الأمن والمتظاهرين في مواجهات ذي قار
RT
الاحتجاجات في ذي قار
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أفاد مراسلنا في العراق، بإصابة 5 من قوات الأمن و3 متظاهرين كحصيلة أولية خلال مواجهات وقعت اليوم الجمعة قرب مبنى محافظة ذي قار خلال تظاهرة احتجاجية.

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ولفت المراسل إلى أن المتظاهرين تقدموا نحو ديوان المحافظة وحرقوا مكتب الاستعلامات فيه.

ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ ذي قار وجميع المسؤولين في إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وكان متظاهر قتل أمس الخميس في محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحا بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات الأربعاء.

المصدر: RT

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