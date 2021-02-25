العراق.. مقتل متظاهر في ذي قار خلال صدامات مع القوات الأمنية

أفاد مراسلنا في العراق، الخميس، بمقتل متظاهر في محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية.

وقال مراسلنا نقلا عن نشطاء، إن "متظاهرا في العقد الثالث قتل في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار متأثرا بجراح أصيب فيها خلال صدامات اليوم".

ووصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، صباح اليوم، إلى ذي قار لبحث عودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة بعد أيام على احتجاجات طالبت بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

ويوم أمس الأربعاء، سقط 18 جريحا خلال صدامات بين محتجين والقوات الأمنية، بينهم 8 متظاهرين، و10 من رجال الشرطة.

المصدر: RT