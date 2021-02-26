الهيئة الأردنية المختصة بالغذاء والدواء تنفي تقدم أي جهة محلية للإعلان عن لقاح مضاد لفيروس كورونا

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية نزار مهيدات، عدم تقدم أي جهة في البلاد للإعلان عن اكتشاف لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن مهيدات أن أي جهة لم تتقدم بوثائق أصولية لتسجيل لقاح لدى المؤسسة ولا حتى "أي ملفات فنية تمهيدا لدراستها من قبل الفنيين المختصين وإجازته في حال استكمال كافة معايير ومتطلبات الَمأمونية والفعالية المعتمدة من قبل المؤسسة".

وأوضح مدير الهيئة الأردنية المسؤولة عن الغذاء والدواء أن مؤسسته "هي الجهة المرجعية والحصرية لاجازة اللقاحات والأدوية وإصدار الموافقات اللازمة من خلال تطبيق المعايير العالمية وأهمها نتائج الدراسات السريرية التي تثبت فعالية اللقاح".

ووجه مهيدات تحذيرا من "الترويج أو الإعلان عن أي لقاح أو دواء إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة والموافقة الأصولية من قبلها على مادة الاعلام الدوائي الخاصة به بحسب قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلات وتعليمات تنظيم الترويج الدوائي لسنة 2016 وتحت طائلة المسألة القانونية".

كما دعت المؤسسة الأردنية المختصة إلى "ضرورة الالتزام بتحري الحقيقة والدقة والموضوعية عند تداول المعلومات ونشرها التزاما بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته".



ونقلت الوكالة عن المؤسسة إهابتها بـ"المواطنين الرجوع إلى المؤسسة لأخذ المعلومات الخاصة باللقاحات والأدوية من مصدرها الرسمي والتواصل معها في حال وجود اي ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة".

المصدر: عمون