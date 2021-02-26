جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية تعلن ابتكارها لقاحا ضد كورونا

أعلنت جمعية المهندسيين الوراثيين الأردنية عن إشهار لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "JO-NAST Vaccine"، واصفة إياه بأنه الأول من نوعه في العالم.

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وأفادت جمعية المتخصصين الأردنيين في الهندسة الوراثية بأن اللقاح الأردني مصمم بتقنية "PAMP,s elevators"، وهي الأولى من نوعها في العالم.

وأوضح بيان بالخصوص أن هذه التقنية تستهدف "إعادة تحفيز الـ interferon 1 في جهاز المناعة الأولي الـ innate immunity وتصحيح مسار جهاز المناعة وتفاعلاته لوقف أعراض COVID-19".

وفي معرض شرحها لنقطة قوة فيروس كورونا، لفتت الجمعية الأردنية لمهندسي علم الوراثة بأن فيروس "سارس – كوف – 2" يتميز بأنه "بطيء الانتشار في الجسم فهو يحتاج من 4 أيام ألى 8 أيام كفترة حضانة في جهاز المناعة الأولي قبل أن تظهر الأعراض، حيث أن سلاح الفيروس الرئيس لخداع جهاز المناعة الأولي الـ innate immunity الممتدة من التجويف الأنفي وحتى الحلق هو البروتين التاجي".

وتابعت الشرح في هذا السياق مشيرة أيضا إلى أن "الخلايا الظاهرية الـ Epithelial cell هي المسؤولة عن خلق الاستجابة الاولى لجهاز المناعة الأولي لمنع الفيروس من دخول الدم والوصل لجهاز المناعة الرئيس".

وأشار البيان في توضيحه العلمي الدقيق إلى وجود "نوعين من الاستجابات في هذه الخلايا. الاستجابة الأولى تسمى الـ PAMP وهو مستقبل موجود في الخلايا الظاهرية الـ Epithelial cell ترتبط مع بروتينات الفيروس او البكتيريا لتحفيز انتاج الانترفيرون 1 وهو مضاد للفايروسات والبكتيريا. الاستجابة الثانية وهي استجابة الـ DAMP وهو مستقبل على سطح هذه الخلايا تحفز عند ارتباطها لبروتينات الطفيليات أو في حالة السرطانات وهي استجابة تنتج بداية من الخلايا الظاهرية بجهاز المناعة الأولي الـ innate immunity وتنتج الخلايا المصابة بروتين شبيه الكايتيناز chitinase-like proteins وترفع الانترلوكن 17 (IL-17 ) وهذه الاستجابة تستخدم لقتل الخلايا الميتة او السرطانية".

بينت الجمعية الأردنية المختصة بالهندسة الوراثية أن "فيروس SARS-COV2 يولد استجابة DAMP من خلال بروتينه التاجي الـ SPIKE protein حيث ستكون استجابة الجسم وكأن الرئة قد أصيبت بطفيلي فينتج ذلك تمويه لجهاز المناعة الأولي ويبعده تماما عن فيروس وهو يبحث عن طفيلي أو خلايا سرطانية تولدت باستجابة البروتين التاجي للفايروس، لذلك سيصيب الفيروس كل الخلايا ببطء وبأمان وكل خلية يصيبها الفاروس تقتلها استجابة ال DAMP لذلك يتم تحطيم جهاز المناعة الأولي الـ innate immunity وأول أعراضها هي فقدان حاسة التذوق والشم لبعض الروائح والتذوق للخلايا الداخلية من اللسان التي تكون جزءا من الـ innate immunity وداخل التجويف الأنفي الذي أيضا جزء من جهاز المناعة الأولي حيث يتم تدمير براعم التذوق والشم من خلال استجابة الـ DAMP".

وواصل البيان القول إن "استجابة الـ DAMP ستلاحق كل الخلايا التي يصيبها البروتين التاجي وتقتلها فيتغير مسار جهاز المناعة وهذا سبب أعراض الـ Long COVID في بعض الحالات، تولد استجابة الـ DAMP إلى تحفيز إنتاج الـ ACE2 فبالتالي زيادة مستقبلات دخول الفايروس للخلايا".

وبشأن طريقة عمل اللقاح الأردني المضاد لكورونا "JO-NAST VACCINE"، أفيد بأن هذا اللقاح:

يستخدم كبخاخ في الأنف والفم مصمم من أجزاء بيلوجية مستخرجة من كائنات دقيقة تعمل على ارتباط هذه الجزيئات البيولوجية بمستقبل الـ PAMP في التجويف الأنفي والحلق ويحفزها على إنتاج الانترفيرون 1 وتصحيح مسار جهاز المناعة الأولي والقضاء على الفايروس

وكشف البيان أيضا أن الجزيئات المشار ليها تعمل كذلك "على إيقاف استجابة الـ DAMP الطفيلية المتسببة بظهور أعراض COVID-19 بدءا من فقدان حاسة التذوق والشم وانتهاء بنقص الأكسجة Hypoxia أن تصحيح عادة توجيه جهاز المناعة الأولي هو العنصر الرئيسي لوقف فايروس SARS-COV2 من خلال تحفيز الانترفيرون 1 وتوجيهه إلى أن الإصابة هي فايروس وليست طفيلية وبالتالي إطلاق الانترفيرون 1 سيوقف سلسلة تفاعلات الأعراض المصاحبة لـ COVID-19 ".

وأكد البيان أن هذا اللقاح الأردني:

موجه للأشخاص المصابين بـ "كوفيد – 19" في المرحلة الأولى أو بأعراض خفيفة لوقف ظهور الأعراض والمساعدة على الشفاء خلال بضعة أيام واسترجاع حاستي الشم والتذوق"

وأكدت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية أنها "منفتحة على أي شراكة لإتمام التجارب السريرية".

المصدر: جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية