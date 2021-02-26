 
مباشر

الديوان الملكي السعودي ينعى أحد الأمراء

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي ينعى أحد الأمراء
Reuters
الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pupw

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

إقرأ المزيد
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

وقال الديوان السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم في مدينة الرياض".

المصدر: واس

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا