الديوان الملكي السعودي ينعى أحد الأمراء

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

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وقال الديوان السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم في مدينة الرياض".

⁧#الديوان_الملكي⁩: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الجمعة في مدينة الرياض.

⁧#واسpic.twitter.com/ibhBjRF7R0 — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 26, 2021

المصدر: واس