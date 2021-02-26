الديوان الملكي السعودي ينعى أحد الأمراء
Reuters
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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.
وقال الديوان السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم في مدينة الرياض".
#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الجمعة في مدينة الرياض.— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 26, 2021
#واسpic.twitter.com/ibhBjRF7R0
المصدر: واس