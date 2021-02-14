الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود.

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وأضاف البيان أنه "سيصلى عليها اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ، في مكة المكرمة".

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة/ دنا رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته.

والعزاء موصول الى أبنائه أصحاب السمو الأمراء بندر ومشعل ومحمد ونواف وفيصل وللأسرة المالكة كافة. pic.twitter.com/KYkiPGSOh8 — Dr. Majed A. Al-Shaeri (@DrMajedAlShaeri) February 14, 2021

نقدم العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظهما الله ، بوفاة صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، تغمدها الله برحمته وجبر مصاب أهلها وجعل الجنة مثواها — محمد بن أحمد الفريدي (@abokalid) February 14, 2021

اللهم ارحم دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود وعوض شبابها بالجنه انا لله وانا اليه راجعون💔 — Alia bint bander•t (@Adk1K) February 14, 2021

المصدر: واس