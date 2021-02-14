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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود
Reuters
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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود.

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وأضاف البيان أنه "سيصلى عليها اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ، في مكة المكرمة".

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

المصدر: واس

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