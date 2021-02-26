ليبيا. عبد الحميد الدبيبة يعد باستعادة الأمن والسيادة الوطنية

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إن استعادة السيادة الوطنية وتأمين البلاد وإخراج الميليشيات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية ستكون على رأس أولويات حكومته.

بالإضافة إلى غايات أخرى على غرار توحيد مؤسسات الحكم في البلاد وتحسين ظروف حياة الليبيين ومكافحة الفساد حسبما جاء في ندوته الصحفية بالعاصمة طرابلس أمس الخميس.

وقال الدبيبة إن من أهم أهداف حكومته، التي عرض تشكيلتها على مجلس النواب، "بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية، وحماية وتأمين الحدود وإخراج المرتزقة من جميع مناطق ليبيا".

تعتزم حكومة الدبيبة الالتزام بكل هذه الأهداف، التي لن يكون سهلا تحقيقيها، بالتزامن مع التحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهر ديسمبر من العام الجاري التي يفترض أن تنهي 10 سنوات من الفوضي بعد انهيار الدولة منذ الإطاحة نظام معمر القذافي بدعم عسكري حاسم من فرنسا وحلف الأطلسي.

أمام البرلمان الليبي مهلة لحسم موقفه من تشكيلة الحكومة المقترحة، التي اختار أعضاءها من بين 3000 طلب ترشح للمشاركة فيها، تنتهي يوم 19 مارس المقبل.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية/وكالة الأنباء الفرنسية/"بوابة الوسط" المصرية