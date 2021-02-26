السيسي يهنئ بن سلمان بعد العملية الجراحية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على شفائه، عقب الإعلان عن عملية جراحية أجراها الأسبوع الجاري.

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ونشر الحساب الرسمي للسيسي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا قال فيه: "أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنيا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".

أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Thursday, 25 February 2021

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أن ولي العهد خضع لعملية جراحية "تكللت بالنجاح"، وقد غادر من بعدها المستشفى.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء الماضي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

المصدر: RT