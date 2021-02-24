ولي العهد السعودي يخضع لعملية جراحية ناجحة (فيديو)
Reuters
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أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خضع صباح اليوم لعملية جراحية "تكللت بالنجاح"، وقد غادر من بعدها المستشفى.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن "صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، هذا وقد غادر سموه المستشفى".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021
سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واسpic.twitter.com/Q5wUBDnCKR
المصدر: "واس"