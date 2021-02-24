 
مباشر

ولي العهد السعودي يخضع لعملية جراحية ناجحة (فيديو)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يخضع لعملية جراحية ناجحة (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pubv

أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خضع صباح اليوم لعملية جراحية "تكللت بالنجاح"، وقد غادر من بعدها المستشفى.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن "صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، هذا وقد غادر سموه المستشفى".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا