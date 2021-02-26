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البنتاغون يؤكد شن غارات جوية أمريكية على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا

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البنتاغون يؤكد شن غارات جوية أمريكية على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا
Reuters
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أكد البنتاغون أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا.

وقال المسؤولان إن الولايات المتحدة شنت يوم الخميس غارة جوية في سوريا استهدفت هيكلا تابعا لما قالت إنها جماعة مدعومة من إيران.

وأفاد المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأن الضربة الجوية وافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتأتي الضربة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق.

المصدر: رويترز

المصدر: رويترز

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