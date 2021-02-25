 
مباشر

بوغدانوف يستقبل ممثلين عن "حركة سيف الإسلام القذافي"

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يستقبل ممثلين عن
Sputnik ILYA PITALEV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pumb

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ممثلين عن "حركة سيف الإسلام القذافي" الليبية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن بوغدانوف تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا مع مفتاح الورفلي وعمر أبو شريدة، وذلك في سياق انتخاب تشكيلة جديدة للمجلس الرئاسي ومسألة مصادقة البرلمان على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة يقدم مقترحا بحكومة وحدة وطنية لمجلس النواب
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة يقدم مقترحا بحكومة وحدة وطنية لمجلس النواب

وجرى كذلك بحث آفاق إجراء إصلاح دستوري في ليبيا والانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن "الجانب الروسي أكد على عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية في إطار عملية شاملة تقضي بمشاركة جميع القوى السياسية الرائدة في البلاد، بما فيها أنصار النظام الحاكم السابق" في ليبيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا