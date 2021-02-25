بوغدانوف يستقبل ممثلين عن "حركة سيف الإسلام القذافي"

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ممثلين عن "حركة سيف الإسلام القذافي" الليبية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن بوغدانوف تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا مع مفتاح الورفلي وعمر أبو شريدة، وذلك في سياق انتخاب تشكيلة جديدة للمجلس الرئاسي ومسألة مصادقة البرلمان على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.

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وجرى كذلك بحث آفاق إجراء إصلاح دستوري في ليبيا والانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن "الجانب الروسي أكد على عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية في إطار عملية شاملة تقضي بمشاركة جميع القوى السياسية الرائدة في البلاد، بما فيها أنصار النظام الحاكم السابق" في ليبيا.

المصدر: RT