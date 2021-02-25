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رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة يقدم مقترحا بحكومة وحدة وطنية لمجلس النواب

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رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة يقدم مقترحا بحكومة وحدة وطنية لمجلس النواب
RT
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة
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قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي اختير في عملية توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي، إنه قدم اليوم الخميس مقترحا بحكومة وحدة وطنية لمجلس النواب في إطار خطة للسلام.

وستحل الحكومة الجديدة محل إدارتين متنافستين، وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة المزمعة في ديسمبر 2021 وفقا لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف.

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ومن المستبعد أن يعلن رئيس الوزراء المعين عبد الحميد الدبيبة أسماء الوزراء بعد مفاوضات شاقة على مدى الأسابيع الماضية لتشكيل حكومة تحظى بقبول الأطراف الرئيسية.

ودعا 84 عضوا بمجلس النواب الليبي، إلى الإسراع بعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، التي من المتوقع أن يتم تقديمها اليوم الخميس.

وقال النواب في بيان إنه "في الوقت الذي كان يجب علينا بذل الجهد لرفع هذه المعاناة نجد أن بعض النواب يترشحون لتولي مناصب تنفيذية"، مطالبين بمراعاة الكفاءة والأمانة والخبرة عند اختيار أعضاء الحكومة.

وأكد النواب في بيانهم دعمهم من دون قيد أو شرط لحكومة دبيبة الوشيكة.

المصدر: وكالات

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