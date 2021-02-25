البحرين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون"

أقرت البحرين اليوم الخميس الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا الذي يمنح على جرعة واحدة.

ووافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة "جونسن أند جونسون" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليكون لقاح الشركة المسمى "جانسين" خامس لقاح يصرح به في مملكة البحرين للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وصرحت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة بأنه "قد تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة، حيث قامت الهيئة الوطنية بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان ونتائج المناعة".

المصدر: وكالات