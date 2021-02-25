الكاظمي يصدر 7 قرارات للوقاية من كورونا في العراق

أعلنت الأمانة العام لمجلس الوزراء العراقي، الخميس، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بتطبيق عدد من القرارات للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الأمانة في بيان لها، أن الكاظمي "خول الجهات الرقابية في وزارة الصحة، صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين للإجراءات الوقائية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في المرافق التي تقع تحت إشراف الجهات الرقابية في الوزارة".

وأضافت: "قرر الكاظمي منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام، مع استثناء حصري للحالات الإنسانية، ولموظفي الدولة لأغراض مهنية تخص وزاراتهم ودوائرهم".

وتابعت: "تقرر أيضا التركيز على التباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس، وأخذ الإجراءات الكفيلة بمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة، ومنع التجمعات الدينية للأيام المقبلة".

ودعا الكاظمي إلى "تعزيز وزارة الاتصالات كفاءة وقوة الانترنيت في البلاد، لتسيير العملية التعليمية"، مؤكدا "تغيير الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وكذلك الدوائر والمؤسسات الأهلية، أسلوب الإدارة لتقليل الازدحام واكتظاظ المراجعين، من خلال تفعيل الحوكمة الالكترونية أسوة بدول العالم".

وشملت الإجراءات الجديدة معاهد التدريس الحكومية والأهلية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (7 لعام 2021) بشأن تعليم المدارس في والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية الكترونيا، لغاية الـ8 من مارس المقبل، وتكون قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة "عدم استضافة جميع القنوات الإعلامية، المضللين للحقائق المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات الخاصة بالوقاية وعلاج المرض ومحاسبة القنوات المخالفة".

المصدر: "السومرية نيوز"