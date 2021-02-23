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وزير الصحة العراقي: اللقاح الصيني سيصل بغداد بداية مارس المقبل

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وزير الصحة العراقي: اللقاح الصيني سيصل بغداد بداية مارس المقبل
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أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، موعد وصول اللقاح الصيني إلى البلاد، فيما أشار إلى أن عملية توزيعه ستكون مجانية.

وقال في تصريحات صحفية، إن "الطائرة المحملة باللقاح الصيني ستصل العراق في الأول من مارس المقبل".

وأضاف، أن "لقاح (سينوفارم) الصيني هو أول لقاح سيدخل البلاد يوم الاثنين المقبل".

وأشار الوزير العراقي إلى أن "منح اللقاح للمشمولين في جميع المحافظات العراقية سيكون بشكل مجاني".

وقبل أيام أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تنذر بالخطر، بعد ظهور حالات حرجة أصيبت بالسلالة الجديدة من الفيروس.

 

المصدر: "واع" + RT

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