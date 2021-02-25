كورونا.. سوريا تعلن موعد بدء التطعيم بلقاحات استلمتها من "دولة صديقة"

قال وزيرالصحة السوري حسن الغباش إنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح المضاد لكورونا "من دولة صديقة" سيتم التطعيم بدءا من الكادر الصحي، واعتبارا من الأسبوع القادم بمختلف المحافظات.

وأضاف الغباش، أن الهدف من بدء تقديم اللقاح للعاملين الصحيين "حمايتهم من العدوى ومرضاهم وأطفالهم وعائلاتهم ليستمروا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة بأفضل ما يمكن ضمن الظروف المتاحة. إن إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 سيتم للكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية لمعالجة مرضى الفيروس".

وأوضح الوزير أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت أن 6.7 بالمئة من الإصابات المثبتة هي حالات لا عرضية وأن نسبة الإصابة المثبتة بين العاملين الصحيين نحو 3.6 بالمئة ما يبين مدى انتشار الإصابات بين العاملين المعنيين بتقديم الخدمات الصحية وخاصة العاملين في الخطوط الأمامية ويعتنون بمرضى كوفيد 19.

وبين وزير الصحة أنه سيتم البدء بإعطاء اللقاح للفئة الأكثر تعرضا للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل مع أولوية للفئة العمرية الأكبر وطبيعة العمل، مؤكدا أن اللقاحات تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية وتم استخدامها في بعض الدول وأثبتت فعاليتها بالتمنيع من المرض بنسب عالية، مشيرا إلى أنها لقاحات آمنة تعطى على جرعتين بفاصل 21 يوما بين الأولى والثانية دون أي آثار جانبية مهمة تذكر.

المصدر: سانا