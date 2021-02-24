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الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة

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الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة
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أعلنت شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية لصناعة الصواريخ والذخائر أن القوات البحرية المصرية ستحصل على أحدث صواريخ ارض جو.

الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة
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وأوضحت الشركة أن مصر أصبحت أول عميل عالمي للجيل الجديد من صواريخ ارض جو  VL MICA NG ذات المدى المعزز لاستخدامها على فرقاطاتها من فئة ميكو A200  و غوويند 2500.

ويمتلك الجيل الجديد من صواريخ VL MICA NG مدى يصل إلى أكثر من 40 كم بسرعة تبلغ 4 ماخ بدلا من 20 كيلومتر فقط في النسخة السابقة، وسيتم تزويد الصواريخ الجديدة بباحث إيسا في الإصدار الراداري وباحث مطور في الإصدار الحراري.

والمميز في هذه الصواريخ أن حاويات إطلاق صواريخ النسخة السابقة يمكن أن تستوعب النسخة الجديدة بسهولة مطلقة.

المصدر: RT

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