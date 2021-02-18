لواء سابق بالجيش المصري: واشنطن أعطت مصر الضوء الأخضر في المتوسط

أكد اللواء السابق بالجيش المصري، سمير فرج، أن موافقة واشنطن على صفقة صواريخ "رام" لمصر، معناه إعطاء الضوء الأخضر للقاهرة للدفاع ضد التحرش الذي تواجهه في البحر المتوسط.

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وأوضح فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكثر مؤسسة أمريكية تقدر حجم مصر وتعلم دورها، مستشهدا بواقعة الطائرات الحربية المصرية بعدما رفض الرئيس السابق باراك أوباما إصلاحها قبل أن يعيدها البنتاغون، رغم رفض أوباما.

وأوضح أن مصر لديها خبرة كبيرة جدًا في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة يهمهم مشاركة المعلومات بشأن الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت التزامها بدعم جهود مصر في تلبية متطلبات الدفاع عن النفس، تعليقا على عملية بيع صواريخ استراتيجية للجيش المصري.

وأخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس الأمريكى بموافقتها على صفقة لبيع 168 صاروخ "سطح – جو" من طراز "رام بلوك 2" بقيمة 197 مليون دولار أمريكي إلى مصر.

وتشمل الصفقة أيضا حاويات الشحن والتخزين والوثائق الفنية للصواريخ، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي.

المصدر: المصري اليوم