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الكشف عن نوعية الصواريخ التي وافقت واشنطن على بيعها لمصر (صورة)

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الكشف عن نوعية الصواريخ التي وافقت واشنطن على بيعها لمصر (صورة)
Sputnik
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كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تفاصيل موافقة واشنطن على بيع صواريخ تكتيكية إلى مصر.

الكشف عن نوعية الصواريخ التي وافقت واشنطن على بيعها لمصر (صورة)
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ووفقا للوكالة فقد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس الأمريكى بموافقتها على صفقة لبيع 168 صاروخ "سطح – جو" من طراز "رام بلوك 2" بقيمة 197 مليون دولار أمريكي إلى مصر.

وتشمل الصفقة أيضا حاويات الشحن والتخزين والوثائق الفنية للصواريخ، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي.

 وقالت الوزارة في بيان لها أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط.

وتعد صواريخ RIM-116C Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2 مخصصة لتسليح لنشات الصواريخ الشبحية الهجومية الثقيلة من فئة "إمبسادور إم كي 3" التي تشغلها القوات البحرية المصرية بعدد أربع قطع، وستنضم الصواريخ إلى مخزون مصر السابق من هذا النوع.

المصدر: dsca.mil

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