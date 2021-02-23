الشيخ ردا على أبو مرزوق: اتفاقيات الغاز الفلسطينية توقع مع دول وليس مع تنظيمات

رد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، حسين الشيخ، على انتقادات وجهها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، لاتفاق مصري فلسطيني بشأن تطوير حقل غاز غزة.

إقرأ المزيد

وقال الشيخ إن "الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط!! الاتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق، وليس مع فصائل وتنظيمات".

ردا على ما قاله السيد ابو مرزوق بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزه في تغريده له ، اقول ان الاتفاقيات تتم بين دول ، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط !! الاتفاقيات توقع مع دول سيد ابو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 23, 2021

وجاء تعليق الشيخ ردا على تغريدة أبو مرزوق التي قال فيها إن "غزة يجب أن تكون حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيدا".

وأضاف أبو مرزوق "نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".

يجب أن تكون #غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً.

نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) February 23, 2021

ووقعت مصر والسلطة الفلسطينية، الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتم التوقيع على المذكرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا.

المصدر: RT