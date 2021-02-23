تركيا تعلن "تحييد 8 إرهابيين" بغارات شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها "حيدت" 8 عناصر في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر": "نواصل تدمير بؤر الإرهابيين. رصدت آلياتنا للاستطلاع والمراقبة في منطقة غارا شمال العراق 8 إرهابيين لحزب العمال الكردستاني وتم القضاء عليهم من قبل قواتنا الجوية".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية باستمرار عملياتها "بحسم وقوة"، مرفقة التغريدة بمقطع فيديو يوثق تحليقات مقاتلات للجيش التركي.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/9m19i5K4Zh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2021

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT