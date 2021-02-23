بعد اختفائه 3 سنوات.. تطورات جديدة في قضية الشاب السعودي عبد الرحمن السدحان

أعلنت أريج السدحان، شقيقة الشاب السعودي المختفي منذ 3 سنوات، عبد الرحمن السدحان، أن الإفراج عنه سيتم قريبا.

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وقالت أريج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين: "الحمد لله بشارة خير، أخوي عبدالرحمن اتصل على أهلي بالرياض أخيرا، ثاني اتصال من قرابة 3 سنين اختفاء".

وأضافت: "تم إخباره من السلطات بأنه سيفرج عنه قريبا، ولا توجد عليه تهم. أخيرا بعد 3 سنوات من العذاب، نحن في أشد الشوق نشوفه. لن أتوقف حتى اطمأن عليه بعيني ونراه معنا قريبا يارب".

ولم يرد أي تأكيد رسمي لقرب الإفراج عن السدحان، البالغ من العمر 38 عاما، وهو أحد موظفي هيئة الهلال الأحمر السعودي، تم توقيفه على خلفية إدارته حسابا باسم وهمي في "تويتر".

ويأتي الحديث عن الإفراج عن السدحان، بعد نحو أسبوعين من الإفراج عن لجين الهذلول، ونوف عبد العزيز الجريوي، الموقوفتين في السعودية منذ عام 2018 أيضا.

الحمدلله بشارة خير 🎉😭❤️ اخوي عبدالرحمن اتصل على اهلي بالرياض اخيراً، ثاني اتصال من قرابة ٣ سنين اختفاء. تم اخباره من السلطات بأنه سيفرج عنه قريب ولا توجد عليه تهم. اخيراً بعد ٣ سنوات من العذاب، نحن في أشد الشوق نشوفه. لن اتوقف حتى اطمأن عليه بعيني ونراه معنا قريبا يارب❤️❤️❤️ — Areej Al Sadhan أريج السدحان (@AreejASadhan) February 22, 2021

المصدر: RT