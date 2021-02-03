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شقيقة لجين الهذلول تحمل الحكومة السعودية المسؤولية عن حياة أختها

مجتمع

شقيقة لجين الهذلول تحمل الحكومة السعودية المسؤولية عن حياة أختها
Reuters Handout
الناشطة الحقوقية السعودية، لجين الهذلول
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حملت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة الحقوقية المسجونة في السعودية، لجين الهذلول، الحكومة المسؤولية عن صحة وحياة أختها، وأي وفاة محتملة بعد إطلاق سراحها".

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وقالت لينا الهذلول في "تويتر": "بحسب قرار المحكمة، فإنه من المنتظر أن يكون الافراج عن لجين قريب، لكن الافراج عنها ومنعها من السفر لا يعتبر حرية". 

وأضافت:"أحمل الحكومة المسؤولية عن صحتها، وحياتها، وأي وفاة محتملة بعد إطلاق سراحها".

وأرفقت تغريدتها بـ"هاشتاغ": "لا_تقتلو_لجين".

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع نحو عشر ناشطات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.

وحصلت بعضهن على إطلاق سراح مشروط، فيما استمر توقيف الهذلول وأخريات.

وتتهم وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية الهذلول وغيرها من الناشطات الموقوفات بـ"الخيانة"، في حين تقول أسرتها أنها تعرضت خلال توقيفها للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

المصدر: RT + " أ ف ب"

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