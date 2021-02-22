تونس.. العثور على مخبأ معد لصناعة المتفجرات في جبال ولاية القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن العثور على مخبأ لعناصر إرهابية بأحد جبال ولاية القصرين، يحتوي على معدات ومواد لصنع المتفجرات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوحدات التابعة للقوة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين، تمكنت خلال الأيام الماضية من الكشف على مخبأ للعناصر الإرهابية بأحد جبال ولاية القصرين، تم العثور بداخله على معدات لصنع المتفجرات، إضافة إلى كمية من مادة الأمونيتر وحاوية بلاستيكية مملوءة بكمية من مادة يشتبه في كونها متفجرات تقدر بحوالي 23 كيلوغرام.

وأكدت الداخلية أنه تم التنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني والقيام بالتحقيقات اللازمة عن طريق إدارة الشرطة الفنية والعلمية بإذن من النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تبين أن المادة المشبوهة هي متفجرات من نوع "TNT" شديدة الخطورة.

وأشارت إلى أنه تم إتلاف المواد والمعدات التي عثر عليها من قبل وحدات الهندسة العسكرية.

المصدر: "موزاييك أف أم"