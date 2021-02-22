اشتية يطالب "حماس" بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها.

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وقال محمد اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، إن "عدد المعتقلين السياسيين في قطاع غزة يبلغ أكثر من 80 معتقلا"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية (في الضفة) أي معتقل سياسي، أو صاحب رأي، أو صاحب انتماء سياسي".

ولفت إلى أن "الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، وأن هذا ما أكد عليه مرسوم سيادة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس".

وكان محمود عباس قد أصدر يوم السبت الماضي، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، تضمن الدعوة إلى "إطلاق سراح المحتجزين، والموقوفين، والمعتقلين، والسجناء، على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية، كافة، في أراضي دولة فلسطين"، حيث جاء هذا المرسوم في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما، في الـ22 من مايو القادم.

هذا ولم تصدر "حماس" حتى كتابة الخبر أي تعقيب على تصريحات اشتية.

المصدر: "رويترز"