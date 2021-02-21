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مصر.. وزارة الدولة للإعلام تصدر بيانا بشأن قضية الإساءة لفتيات وأبناء الصعيد

أخبار العالم العربي

مصر.. وزارة الدولة للإعلام تصدر بيانا بشأن قضية الإساءة لفتيات وأبناء الصعيد
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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علقت وزارة الدولة للإعلام المصري على حديث الإعلامي تامر أمين، وعلى ما قدمه في برنامج آخر النهار، وأصدرت بيانا بشأن ذلك، لافتة إلى أن كلام أمين يخالف السياسة الإعلامية المصرية.

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وأشارت الوزارة تعليقا على تصريحات تامر أمين في برنامج تلفزيوني اعتبره أهل الصعيد إساءه لهم أن "حرية الإعلام.. لا تعني أبدا الإساءة لأي من أبناء الشعب المصري.. وأن ما ذهب إليه الإعلامي، تامر أمين هو أمر يخالف السياسة الإعلامية المصرية".

وتابعت في بيانها أن " أن قيام قناة النهار بوقف الإعلامي تامر أمين، وكذلك اعتذاره لأبناء الصعيد هو أمر محمود، ولكن قد يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات لتوضيح حسن النوايا".

وطالبت الوزارة بالمصريين بوقف التصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي "حرصا على مشاعر أبناء الصعيد، فآخر ما تحتاج إليه البلاد حاليا إثارة وتأليب الرأي العام بشكل يضر بمصلحة المجتمع وتماسكه"، بحسب البيان.

كما دعت "أبناء الصعيد للهدوء وتجاوز الأمر".​

المصدر: "مصراوي"

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