 
مباشر
عاجل
وكالة: مقتل أحد منفذي الهجوم على موكب وزير داخلية الوفاق والقبض على اثنين آخرين

الصحة العراقية: الإصابات الجديدة بكورونا تنذر بالخطر

أخبار العالم العربي

الصحة العراقية: الإصابات الجديدة بكورونا تنذر بالخطر
بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptli

أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تنذر بالخطر، فيما أشار إلى وجود حالات حرجة أصيبت بالسلالة الجديدة من الفيروس.

 وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد: "منذ بداية تفشي السلالة الجديدة في العراق، ازدادت نسبة المرضى الراقدين من 700 مريض الى 1596 مريضا، وعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة".

وأضاف، أن "تلك النسب والمعدلات للإصابات تنذر بالخطر، خاصة وأن يوم غد، وفي الساعة الخامسة صباحا، سيرفع حظر التجوال الجزئي".

وأعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، أمس السبت، أن أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا ستصل البلاد نهاية الشهر الحالي.

 

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا