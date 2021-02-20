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نائبة ليبية: جلسة مجلس النواب للتصويت على السلطة المؤقتة ستعقد في سرت على الأغلب

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نائبة ليبية: جلسة مجلس النواب للتصويت على السلطة المؤقتة ستعقد في سرت على الأغلب
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النائبة بمجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي
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قالت النائبة بمجلس النواب (البرلمان) الليبي، عائشة الطبلقي، إن جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية المؤقتة ستعقد على الأرجح بمدينة سرت​​​.

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وقالت الطبلقي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "قمنا بمراسلة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وشكلنا لجنة بهذا الخصوص خلال اجتماعنا الأخير في صبراته، وغدا الأحد سوف تتضح الرؤية وترد اللجنة العسكرية على مراسلتنا بالقبول أو بعدمه".

وعن أسباب ترجيح عقد الجلسة في سرت، أوضحت الطبلقي أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرر أن تكون الجلسة هناك، "والبعثة الأممية للدعم تفضل عقد جلسة مجلس النواب في هذه المدينة، مضيفة أن "اللجنة العسكرية 5+5 هي من ستقوم بتأمين عقد الجلسة في سرت بحكم وجود مقرها هناك".   

المصدر: "سبوتنيك"

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