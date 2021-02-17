جلسة مجلس النواب الليبي.. الموعد تحدد والمكان مجهول

قرر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في مدينة صبراتة غربي البلاد، عقد جلسة للمجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يتم تحديد مكان انعقادها في غضون يومين.

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وقرر النواب التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت بالموعد المحدد من عدمه، وإن تعذر تكون الجلسة بمدينة صبراتة بذات الموعد.

وحسب بيان صادر عن المجتمعين، وعددهم 97 نائبا في جلسة بدأت الاثنين واستغرقت يومين، فإن النواب دعوا "رئاستي مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة"، مشيرين إلى أنه "في حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال".

وأوضح البيان أن جدول أعمال الجلسة المقبلة "يتضمن إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي، وذلك وفق ما تم التوافق عليه ووفق إعلان القاهرة".

ويتضمن البند الثاني من جدول أعمال الجلستين المقترحتين "اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية".

ودعا البيان "جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة الوطن والحضور إلى الجلسة حسب الموعد المعلن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدم أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية الحاضرون الاجتماع المنعقد في صبراتة، مبادرة تهدف لضمان التئام مجلس النواب وحسم الخلاف بين أعضائه حول مكان انعقاد الجلسة المقبلة، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: "الوسط" الليبي