عاهل البحرين يلتقي محمد بن زايد ومحمد بن راشد في أبو ظبي

أجرى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لقاء مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس، رئيس وزراء الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وبحسب وكالتي "بنا" البحرينية و"وام" الإماراتية، تم خلال اللقاء، الذي جرى في إطار زيارة آل خليفة إلى الإمارات، "تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين".

وأكد العاهل البحريني "متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما".

ونقل بن زايد وبن راشد إلى الملك حمد "تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

ووصل العاهل البحريني إلى الإمارات الاثنين الماضي في زيارة خاصة له إلى البلاد.

المصدر: "بنا" + "وام"