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الجزائر.. إصابة 17 شخصا بانفجار للغاز في الأغواط

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الجزائر.. إصابة 17 شخصا بانفجار للغاز في الأغواط
Reuters ZB/DH
سيارة إسعاف في الجزائر -أرشيف-
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كشفت الحماية المدنية في مدينة الأغواط الجزائرية، اليوم السبت، عن إصابة 17 شخصا إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى الشقق.

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وقالت صحيفة "الخبر" إن شخصين أصيبا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، فيما عانى 15 من إصابات خفيفة وحالات صدمة. 

كما تم تسجيل انهيار جدران، وتحطم زجاج وأبواب شقتين مجاورتين، فضلا عن انكسار زجاج بعض السيارات المركونة بالقرب من العمارة.

وأشارت صحيفة النهار إلى أن الانفجار وقع عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي في الطابق الثاني لعمارة تقع بحي المحافير.

المصدر: "الخبر" + "النهار"

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