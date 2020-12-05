بالفيديو.. حريق داخل حي سكني جراء انفجار أنبوب للغاز في الجزائر

أدى انفجار أنبوب للغاز في حي المنى، بمدينة قسنطينة بالجزائر، ليل أمس الجمعة، إلى اشتعال النيران بالقرب من أحد المساكن، ما سبب حالة ذعر بين السكان، بدون تسجيل أي خسائر بشرية.

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وتدخلت فرق الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وسيارة إسعاف، لإخماد الحريق والمساعدة، مع مشاركة لفرق تقنية تابعة لشركة "سونلغاز" من أجل توقيف تسرب الغاز، الذي كاد أن يتسبب في حدوث كارثة بالحي الشعبي بفعل ألسنة اللهب المشتعلة، وفقا لـ"النهار أونلاين".

المصدر: النهار أونلاين