مستوطن يعتدي على كنيسة في القدس ويحاول إضرام النار فيها

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها مستوطنا بتهمة الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية حاول إضرام النار فيها بإلقائه مواد حارقة بداخلها.

وأوضحت أن المعتدي، البالغ من العمر 46 عاما، وهو من سكان القدس، قد ألحق "أضرارا طفيفة بأحد المقاعد الخشبية في داخل الكنيسة" على حد قول وكالة "آكي" الإيطالية التي نقلت الخبر.

من جهتها، قالت وكالة "معا" الفلسطينية إن "مستوطنا أضرم النار، عصر اليوم الجمعة، داخل كنيسة الجثمانية في منطقة وادي قدرون بالقرب من طريق باب الأسباط في مدينة القدس".

ونقلت عن وديع أبو نصار مستشار مجلس رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة قوله إن "الأضرار المادية داخل كنيسة الجثمانية بسبب الحريق هي طفيفة"، لكنه استنكر هذا الاقتحام العدواني بالقول "إن ما جرى هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهذا يدل على الأفكار العنصرية الحاقدة والتي تجب معالجتها أمنيا وتربويا".

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وأضاف أبو نصار، الذي رجح على "فيسبوك" أن "تكون دوافع الجريمة عنصرية، أن الشرطة الإسرائيلية حضرت مسرعة إلى المكان، فور الاتصال بها، وقامت باعتقال المستوطن". وطالب "بفتح تحقيق عاجل وفوري حول الحادثة الخطيرة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية/وكالة "معا" الفلسطينية