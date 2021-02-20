مصر.. برلماني يكشف دور خط السيسي الأحمر في ليبيا

أكد البرلماني المصري، سليمان وهدان، أن الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوقف القتال بين قوات الشرق والغرب بليبيا وتسبب في تراجع الخطر الإرهابي هناك.

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وأوضح وهدان في بيان له اليوم، أن الرئيس المصري "كان له دور قوي وفعال في حقن دماء الشعب الليبي وبدء مرحلة سياسية تحافظ على ثروات ودماء الشعب الليبي من أيد جماعات التطرف والإرهاب".

وأكد أن مصر خاضت معركة فعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، أدت إلى إنهاء حالة الانقسام وتثبيت أركان الدولة الليبية.

وتابع وهدان: "أن تحقيق الاستقرار والبناء في ليبيا هدف أساسي من أهداف الأمن القومي المصري، واستكمال بناء المؤسسات الليبية وتحقيق استقرار سياسي يساعد في بناء المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع بشكل أساسي على أبناء الشعب الليبي".

المصدر: صدى البلد