المغرب يسجل 448 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، عن تسجيلها 448 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 448، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 480056 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 8693 تعتبر نشطة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليوم بالتالي تراجعا تدريجيا في المغرب الذي سجل يوم 16 فبراير 476 حالة، وفي 17 فبراير 508، وفي 18 فبراير 477.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 16 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8540 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 16 فبراير 13 وفاة، وفي 17 فبراير كذلك 13، وفي 18 فبراير 7 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 835 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 463271 بمعدل تعاف بلغ 96.4%.

وأفادت الإحصائية الأخيرة بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 2357283.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء" + وكالات