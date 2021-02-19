"حماس" تؤكد استحالة إعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين بغزة الإ عبر صفقة تبادل للأسرى

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية استحالة إعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، الإ عبر صفقة تبادل للأسرى.

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وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم :"يقول وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، إنه يعمل مع المنظومة الأمنية وكل النظام السياسي الصهيوني لإعادة جنوده الأسرى لدى كتائب القسام، ونحن نقول أن كل المنظومة الإسرائيلية لن تحصل على جنودها الأسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقة بمفاوضات غير مباشرة".

وأضاف قاسم: "أن التجارب القريبة تؤكد قدرة المقاومة على فرض إرادتها".

المصدر: "معا"