نادي الأسير الفلسطيني يطالب العرب بتسخير كافة الجهود لتحرير الأسرى الفلسطينيين

طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الدول العربية بتكثيف مساعيها وتوظيف مصالحها وشبكة علاقاتها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخص فارس في دعوته "الدول والجهات العربية التي تمتلك أوراق ضغط والتي تستطيع استثمارها في الإفراج عن أسرانا، باعتبارها قضية إنسانية تمس كل إنسان عربي".

وقال إن "المحاولات التي تجري للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتم من صفقات تبادل بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وجود الآلاف من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال منذ عقود"، مشددا على "أهمية عمقنا العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية بمختلف مكوناتها وتعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: RT