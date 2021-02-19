هروب 6 مصابين بعدوى كورونا من أحد مستشفيات السودان ووفاة أحدهم لاحقا

ذكر الموقع الإلكتروني لراديو "تمازج" السوداني أن السلطات الصحية بولاية البحيرات أكدت هروب 6 أشخاص مصابين بعدوى كورونا من غرف العزل بمستشفى يرول.

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وأفاد مبور كوك، أحد افراد الطاقم الطبي بالمستشفى، بأن ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا، بينهم واحد في حالة حرجة، هربوا من مستشفى يرول الأسبوع الماضي.

وناشد الطبيب، السكان المحليين بمراعاة التدابير الوقائية لعدوى فيروس كورونا، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن العامة والمزدحمة، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين بالصابون، والبقاء في المنزل.

وصرّح أكيج نيال، المدير الطبي لمستشفى يرول ، بأن أحد المصابين من بين الحالات الـ 6 الذين هربوا من مستشفى يرول يوم الثلاثاء ، مات يوم الأربعاء هذا الأسبوع، لافتا إلى أن المصابين يرفضون القبول بنتيجة الفحص الدال على الإصابة بكورونا، ويغادرون المستشفى.

المصدر: راديو تمازج