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السودان.. دفن عشرات الجثث مجهولة الهوية بعد تكدسها في مشرحة

أخبار العالم العربي

السودان.. دفن عشرات الجثث مجهولة الهوية بعد تكدسها في مشرحة
AFP Yasuyoshi CHIBA /
مقبرة في السودان -صورة أرشيفية-
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أفادت وكالة الأنباء السودانية باكتمال عملية دفن 80 من الجثامين المكدسة في مشرحة مدينة ودمدني، أمس الاثنين.

وتمت عملية الدفن بعد أن سمحت النيابة والطب العدلي ولجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين والمختفين قسريا، بدفنهم بعد خضوعهم للتشريح وإنشاء ملفات تعريفية والترقيم وأخذ الحمض النووي. 

وكان موقع "سودان تربيون" أشار في 5 فبراير إلى اكتشاف 168 جثة مجهولة الهوية بمشرحة خارج العاصمة، وسط مطالب بتدخل لجان التحقيق في فض اعتصام الخرطوم سنة 2019 وعلاقة الواقعة بالجثامين، علما أن هذه الجثث وصلت المشرحة خلال عامي 2019 و2020.

وفي 3 يونيو 2019 فضت قوات عسكرية بالقوة اعتصام المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس المعزول عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش ما أسفر عن عشرات القتلى والمفقودين. وتشكلت لجان تحقيق حول حول الانتهاكات التي صاحبت العملية.

يذكر أنه في يناير الماضي، أوقفت النيابة العامة كل من مدير مشرحة أم درمان جمال يوسف ومدير هيئة الطب العدلي السابق هشام زين العابدين على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام بطرق غير قانونية.

المصدر: "سونا" + "سودان تربيون"

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