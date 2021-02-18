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مصر تسجل 656 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 656 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس عن تسجيل 656 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر بلغ 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة شفاء و9751 حالة وفاة.

المصدر: RT

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