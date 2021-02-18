مصر تسجل 656 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس عن تسجيل 656 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر بلغ 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة شفاء و9751 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 136490 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 656 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 51 حالة وفاة pic.twitter.com/PzFQc5h4JN — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 18, 2021

المصدر: RT