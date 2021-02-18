"منصة القاهرة" تعلق على تقارير عن خطة لإنشاء مجلس عسكري لحكم سوريا من ضباط الجيش والمعارضة

ذكر منسق منصة القاهرة للمعارضة السورية، فراس الخالدي، عدم تقديمها أي وثيقة تقترح إنشاء مجلس عسكري مشترك بين ضباط من القوى المعارضة ومن الجيش السوري لحكم البلاد.

وقال الخالدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المنصة قد تقدمت بوثيقة مشتركة مع منصة موسكو إلى روسيا تطالب بإنشاء مجلس عسكري: "إن هذا الشيء منفي قطعا، أولا لم نذهب بزيارة مشتركة كمنصة القاهرة ومنصة موسكو (إلى روسيا) مع احترامنا لمنصة موسكو، لا توجد أي ورقة مشتركة إلا ضمن سقف هيئة التفاوض السورية التي بها كافة مكونات المعارضة".

وأوضح الخالدي: "أي ورقة تخرج خارج توافقات المعارضة وخارج القرار 2254 نحن لم نقدمها، ثانيا نحن لم نقم بالثورة لجلب مجلس عسكري، بالعكس كنا تركنا المجلس العسكري القائم وحاولنا الضغط لتعديله، نحن قمنا بالثورة لتطبيق حكم ديمقراطي تعددي يحافظ على المواطنة".

وبخصوص المعلومات التي تحدثت عن مبادرة روسية للقاءات تجمع منصتي القاهرة وموسكو مع قيادات في حزب "البعث" الحاكم، قال الخالدي: "إن أي كلام عن سعي لعقد لقاءات مع حزب البعث هو غير صحيح وغير وارد، نحن لقاءاتنا علنية وطاولة جنيف قائمة... لا، لم يقدم الروس شيئا من هذا القبيل، والروس ليسوا مضطرين لعرض سري فلديهم سوتشي ولديهم جنيف".

وسبق أن نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" وبعض وسائل الإعلام العربية الأخرى تقارير تحدثت عن تقديم منصتي القاهرة وموسكو للمعارضة السورية وثيقة إلى روسيا لتنفيذ القرار 2254 تضمنت اقتراحا بـتشكيل مجلس عسكري للحكم خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق على مدتها.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات