محمد آل خاجة: الإمارات وإسرائيل متحدتان في إنقاذ الأرواح وإنهاء كورونا

أكد السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة أن بلاده وإسرائيل يتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال آل خاجة في تغريدة أطلقها بثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والعبرية على موقع "تويتر": "الإمارات وإسرائيل تتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد كوفيد-19. نحن نتعلم من بعضنا البعض ونتشارك هذه المعرفة مع العالم. هذا ما يجلبه السلام".

دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد #كوفيد_19. نحن نتعلم من بعضنا البعض ونتشارك هذه المعرفة مع العالم. هذا ما يجلبه السلام. الإمارات وإسرائيل: متحدون في إنقاذ الأرواح وإنهاء كوفيد-19، وعودة فتح اقتصاد بلدينا بأمان. — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) February 18, 2021

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وأضاف أن "الإمارات وإسرائيل متحدتان في إنقاذ الأرواح وإنهاء كوفيد-19، وعودة فتح اقتصاد بلدينا بأمان".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدى آل خاجة اليمين الدستورية سفيرا لبلاده في إسرائيل في إطار مراسم رسمية في أبو ظبي بحضور حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد.

المصدر: "البيان"