روسيا تدين الهجمات على السعودية وتدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف إطلاق النار

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن موسكو تدعو أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

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وأعرب خلال جلسة مجلس الأمن الدولي عن قلق روسيا إزاء "التصعيد في محافظة مأرب والأجزاء الأخرى من اليمن"، مؤكدا أن بلاده "تدين تكثيف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية".

وأضاف "ندعو الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية التفاوض برعاية الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن موسكو ترحب بقرار الإدارة الأميركية استبعاد حركة "أنصار الله" الحوثية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، كان حذر اليوم الخميس من أن "هجوم الحوثيين" على مدينة مأرب "يهدد آفاق عملية السلام ويجب أن يتوقف".

وشن الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية.

المصدر: وكالات