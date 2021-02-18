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غريفيث: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد عملية السلام ويجب أن يتوقف

أخبار العالم العربي

غريفيث: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد عملية السلام ويجب أن يتوقف
Reuters /FW1F/john stonestreet
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
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قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن "هجوم الحوثيين" على مأرب "يهدد آفاق عملية السلام ويجب أن يتوقف".

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وحذر غريفث من أن "السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام".

وأضاف أن "تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي".

وكانت الأمم المتحدة حذرت الثلاثاء من التداعيات الإنسانية جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية اليمنية، وحركة "أنصار الله" الحوثية في مأرب شمال شرق البلاد.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في تغريدة عبر "تويتر": "أشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".

وشن الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية.

ورجحت "فرانس برس" أن الجماعة تسعى إلى السيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع حكومة هادي، لأن هذا الإنجاز سيقوض بشكل ملموس المواقع التفاوضية للحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"

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