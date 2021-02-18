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الجيش الإسرائيلي يطلق سراح اثنين من رعاة أغنام سوريين

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق سراح اثنين من رعاة أغنام سوريين
Reuters
جنود إسرائيليين قرب قرية مجدل شمس في هضبة الجولان، أرشيف
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أعاد الجيش الإسرائيلي، قبل قليل راعيي أغنام إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة، وذلك في أعقاب تعليمات على المستوى السياسي.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في "تويتر" "أعاد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل قليل راعيي أغنام إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة، وذلك في أعقاب تعليمات المستوى السياسي".

وأضاف أدرعي: "وكانت قوات الجيش الإسرائيلية، قد ألقت القبض على الراعيين، قبل أسبوعين، في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع سوريا حيث رصدت اجتيازهما خط الحدود الى داخل الأراضي الإسرائيلية".

المصدر: RT

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