الجيش الإسرائيلي يطلق سراح اثنين من رعاة أغنام سوريين

أعاد الجيش الإسرائيلي، قبل قليل راعيي أغنام إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة، وذلك في أعقاب تعليمات على المستوى السياسي.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في "تويتر" "أعاد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل قليل راعيي أغنام إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة، وذلك في أعقاب تعليمات المستوى السياسي".

وأضاف أدرعي: "وكانت قوات الجيش الإسرائيلية، قد ألقت القبض على الراعيين، قبل أسبوعين، في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع سوريا حيث رصدت اجتيازهما خط الحدود الى داخل الأراضي الإسرائيلية".

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أعاد جيش الدفاع قبل قليل راعيّْ ماشية الى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر #القنيطرة وذلك في أعقاب تعليمات المستوى السياسي.

وكانت قواتنا قد ألقت القبض على الراعيين قبل أسبوعين في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع #سوريا بعد اجتيازهما خط الحدود الى داخل الأراضي الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2021

المصدر: RT