الجزائر.. انطلاق محاكمة متهمين بقتل سائح فرنسي قبل 6 سنوات

بدأت في العاصمة الجزائرية اليوم الخميس محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي، إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه متطرفون في الجزائر عام 2014.

وبعد تأجيلها بداية الشهر، انطلقت المحاكمة في محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بحضور أفراد من عائلة الضحية وفي مقدمتهم أرملته فرانسواز غرانكلود.

وتفيد لائحة الاتهام بأن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية، ثمانية يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة يشتبه بـ"عدم تبليغهم عن الجناية".

ووصل المتهم عبد المالك حمزاوي في سيارة إسعاف وتابع الجلسة من كرسيه المتحرك، يرافقه فريق طبي ويراقبه عناصر من القوات الخاصة للدرك.

وعبد المالك حمزاوي هو المتهم الوحيد بالقتل الذي يحاكم حضوريا، أما السبعة المتبقون فيحاكمون غيابيا.

يذكر أن غورديل خطف في 21 سبتمبر في محمية جرجرة بعد يوم من وصوله البلاد، ونُشر بعد ذلك بثلاثة أيام شريط فيديو يظهر قطع رأسه، وقد خلف الحادث صدمة كبيرة في فرنسا والجزائر.

وكانت جماعة "جند الخلافة" قد هددت بإعدام غورديل بعد اختطافه في حال لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد تنظيم "داعش".

المصدر: "أ ف ب"