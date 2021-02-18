 
مباشر
عاجل
الناتو يعلن رفع عدد قواته في العراق إلى ثمانية أضعاف

الجزائر.. انطلاق محاكمة متهمين بقتل سائح فرنسي قبل 6 سنوات

أخبار العالم العربي

الجزائر.. انطلاق محاكمة متهمين بقتل سائح فرنسي قبل 6 سنوات
Reuters LL/af
جزائريون يحملون صور السائح الفرنسي إيرفيه غورديل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psyc

بدأت في العاصمة الجزائرية اليوم الخميس محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي، إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه متطرفون في الجزائر عام 2014.

وبعد تأجيلها بداية الشهر، انطلقت المحاكمة في محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بحضور أفراد من عائلة الضحية وفي مقدمتهم أرملته فرانسواز غرانكلود.

وتفيد لائحة الاتهام بأن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية، ثمانية يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة يشتبه بـ"عدم تبليغهم عن الجناية".

ووصل المتهم عبد المالك حمزاوي في سيارة إسعاف وتابع الجلسة من كرسيه المتحرك، يرافقه فريق طبي ويراقبه عناصر من القوات الخاصة للدرك.

وعبد المالك حمزاوي هو المتهم الوحيد بالقتل الذي يحاكم حضوريا، أما السبعة المتبقون فيحاكمون غيابيا.

يذكر أن غورديل خطف في 21 سبتمبر في محمية جرجرة بعد يوم من وصوله البلاد، ونُشر بعد ذلك بثلاثة أيام شريط فيديو يظهر قطع رأسه، وقد خلف الحادث صدمة كبيرة في فرنسا والجزائر.

وكانت جماعة "جند الخلافة" قد هددت بإعدام غورديل بعد اختطافه في حال لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد تنظيم "داعش".

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا