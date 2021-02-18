الإمارات ترسل 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى غزة
أرسلت دولة الإمارات دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتم استلامها غدا الجمعة.
وقال القيادي السابق في حركة "فتح"، محمد دحلان، اليوم الخميس، إن "دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن، هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحدا".
وأضاف أن "هذه الدفعة تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V، الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجا".
وأكد أن الجهود لا تزال متواصلة من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية التي سيتم تسليمها إلى فلسطين.
كما أعرب دحلان عن "الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا".
المصدر: RT