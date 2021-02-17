التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف في بيان لها، على "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 17, 2021

وأضاف البيان: "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "واس"