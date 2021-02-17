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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
Reuters Faisal Al Nasser
قوات التحالف العربي - الجيش السعودي - أرشيف
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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف في بيان لها، على "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف البيان: "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "واس"

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