التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

إقرأ المزيد

وأضاف التحالف أن "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وتابع "نتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي في وقت سابق، أن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.

#عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة. #واس_عامpic.twitter.com/bBiFPawx99 — واس العام (@SPAregions) February 17, 2021

المصدر: "واس"